В Госдуме предложили запретить продажу энергетиков в магазинах

Депутат Госдумы Милонов призвал запретить продажу энергетиков в магазинах
Shutterstock/1take1shot

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой полного запрета продажи энергетических напитков в магазинах, сравнив их с психостимуляторами. Соответствующее заявление он сделал в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что энергетики являются пробниками более сильнодействующих веществ и должны исчезнуть из розничной продажи, как когда-то исчезли свободно продававшиеся в аптеках наркотики.

«Этот вид товаров должен исчезнуть из наших магазинов. Так же, как когда-то исчезли настоящие наркотики, свободно продававшиеся в аптеках. Я готов поднять обсуждение этой темы на комитете», — заявил Милонов.

В октябре в России ужесточили требования к рекламе безалкогольных энергетических напитков, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с «Газетой.Ru» рассказывал, что энергетики вредят поджелудочной железе, зубам и нарушают работу мозга. Напитки также вызывают привыкание за счет сладости и обмана рецепторов, отвечающих за усталость.

Ранее 22-летний россиянин оказался в инвалидном кресле из-за энергетиков.

