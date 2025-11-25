Психолог объяснил, как вырваться из отношений с недоступным партнером

Люди часто вступают в отношения с эмоционально недоступными партнерами и не могут из них выйти, так как их затягивает в замкнутый круг. Такие партнеры привлекают тем, что их закрытость начинают идеализировать, превращая инертность и безразличие в глубину и загадочность. Человек влюбляется в вымышленный образ, а потом годами не может отказаться от него, постоянно страдая и мучаясь, объяснил 360.ru бизнес-психолог, ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной.

«Главная причина привязанности кроется в идеализированном образе, который сознание создает в ответ на недоступность партнера. Его эмоциональная закрытость действует как катализатор для формирования этого образа», — пояснил специалист.

По его словам, подсознание на фоне нехватки информации и открытости начинает создавать идеализированный образ и приписывать человеку качества, которых у него нет – например, чуткость, надежность, верность, внутреннюю силу. Отношения при этом держатся на незавершенности действия, когда партнер находится в постоянном хроническом ожидании, ищет эмоционального отклика и как будто все время пытается решить некую головоломку.

Обычно завершить такие отношения сложно из-за того, что психика воспринимает расставание как признание, что все усилия были напрасными, а надежды на то, что однажды партнер изменится, не оправдались, объяснил Бережной.

Чтобы определить вовремя, не является ли роман такой ловушкой, психолог посоветовал провести самоанализ и задать себе несколько важных вопросов. В частности, психолог порекомендовал разобраться, строятся отношения с реальным человеком или с идеальным партнером, которым он мог бы стать в будущем. Кроме того, важно оценить, есть ли от партнера эмоциональный отклик, оказывает ли он поддержку, дарит ли вдохновение, совершает ли реальные поступки или все его знаки внимания – это преувеличение. Если выяснится, что основа отношений – это самообман и надежды, то их стоит пересмотреть, подчеркнул эксперт.

«Любовь не должна быть головоломкой, которую вы пытаетесь разгадать. Настоящие отношения — это пространство, где вы чувствуете себя увиденным, услышанным и принятым», — заключил специалист.

До этого практикующий психолог Марина Склярова рассказала «Газете.Ru», что многие путают болезненную привязанность со здоровой любовью двух взрослых людей. По ее словам, если процесс сепарации от родителей был травматичным, то во взрослой жизни человек может бессознательно искать в партнере не любовь, а спасение, восполнение внутренней пустоты и чувство безопасности. В отличие от зависимости, зрелая любовь рождается из внутренней наполненности, партнеры уважают границы друг друга, учатся договариваться и не пытаются друг друга переделать, подчеркнула специалист.

