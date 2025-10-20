Врач ответил, как отличить паническую атаку от инфаркта

Врач Панов: паническую атаку можно отличить от инфаркта по характеру симптомов

Паническую атаку можно отличить от сердечного приступа по характеру симптомов и причине их возникновения, она возникает при тревожных или малых психических расстройствах. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр-нарколог, главный врач ООО «ПС Клиника» Александр Панов.

«Люди часто путают паническую атаку с сердечным приступом, но это разные механизмы. При панической атаке причина — стресс, особенности работы мозга, психогенные факторы. А при сердечном приступе страдает кровоснабжение сердца из-за закупорки артерий», — пояснил эксперт.

По его словам, паническая атака появляется внезапно, может сопровождаться страхом, чувством нехватки воздуха, сердцебиением, дрожью, ощущением «комка» в горле или давления в груди. При инфаркте боль сжимающая, распирающая, часто отдает в левую руку или под лопатку.

Ученые из Университета Ёнсе (Южная Корея) до этого установили, что более 99% случаев «внезапного» инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности объясняют четыре фактора: высокое давление, повышенный уровень холестерина, избыток сахара в крови и курение.

