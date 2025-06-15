Россиянам рассказали, можно ли «очистить» свой цифровой след в сети

Цифровой след — это совокупность данных, которые человек оставляет в сети при использовании сайтов, приложений, цифровых сервисов. В теории кажется, что можно «очистить» свое присутствие — удалить старые аккаунты, стереть переписки, отключить сбор данных. На практике же полностью избавиться от цифрового следа невозможно, рассказал «Газете.Ru» Сергей Балыбердин, эксперт АО «Кибериспытание».

«Даже при соблюдении всех правил цифровой гигиены, часть данных остается вне контроля пользователя. Информация может утекать через уязвимости сайтов, приложений и даже интернет-провайдеров. Важно понимать: полностью удалить след — недостижимый идеал. Реальная задача — сократить объем информации, доступной третьим лицам, и не создавать новых рисков», — сказал он.

Эксперт дал советы, как пользователям себя обезопасить.

Первое — минимизировать данные при регистрации. Указывать только обязательные поля, особенно при создании аккаунтов в новых сервисах. Не стоит сообщать лишнего — например, дату рождения, номер телефона или место работы, если это не требуется.

Второе — использовать отдельные адреса электронной почты. Желательно завести отдельную почту для регистрации на сайтах, и не использовать ее вместе с рабочими или личными адресами. Дополнительно можно использовать несколько адресов: один — для регистрации, второй — для переписки, третий — для банковских сервисов. Это снижает риски при утечках.

Третье — создавать уникальные пароли для каждого сервиса, избегая повторов. Лучше применять генераторы паролей и менеджеры для хранения. Важно включить двухфакторную аутентификацию везде, где возможно — это защищает пользователя даже в случае утечки логина и пароля.

Четвертое — удалить старые аккаунты. Даже если профиль давно неактивен, данные могут храниться на серверах и стать доступными злоумышленникам при утечке.

Файлы cookie — инструменты, которые позволяют сайтам запоминать действия пользователя. В большинстве случаев они не представляют опасности: информация обезличена и используется для аналитики или показа рекламы. Однако в некоторых случаях cookie могут быть частью слежки за поведением пользователя, особенно если речь идет о сторонних трекерах. В настройках браузера можно ограничить сбор cookie или автоматически очищать их при выходе из сети.

История посещений браузера также формирует часть цифрового следа. Удаление истории и использование режима «Инкогнито» сокращает объем собираемых данных, но важно понимать, что интернет-провайдер все равно видит, какие ресурсы посещал пользователь.

«Открытые Wi-Fi-сети традиционно считаются источником риска. Однако сегодня большинство банковских и других защищенных приложений используют шифрование, которое защищает данные даже в публичных сетях. Тем не менее, лучше не передавать конфиденциальную информацию через открытый канал — например, не указывать номер телефона или паспортные данные», — отметил эксперт.

Большая часть персональных данных пользователей уже находится в открытом доступе. Это последствия многолетних утечек, взломов и несоблюдения базовой цифровой гигиены. Поэтому ключевая стратегия — не столько попытка «стереть след», сколько грамотное поведение в сети: минимизация данных, регулярный пересмотр цифровых привычек и осторожность при взаимодействии с любыми сервисами.

«Соблюдение базовых принципов цифровой гигиены – это не только личная задача отдельного сотрудника, но и бизнеса. Большая часть атак возникает как раз из-за низкого уровня осведомленности сотрудников об угрозах, например, из-за отсутствия понимания, где и почему нужно использовать многофакторную аутентификацию, почему нельзя хранить пароли в док-файлах на рабочем столе и т.д.. Ключ к высокому уровню личной и корпоративной защищенности — не в больших бюджетах на ИБ и сложных средствах защиты, а в неукоснительном соблюдении базовых принципов», — прокомментировал Балыбердин.

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