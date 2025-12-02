На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале вынесли приговор мужчине, который сделал из возлюбленной мумию

На Урале вынесли приговор мужчине, который поссорился с возлюбленной и сделал из нее мумию. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Инцидент произошел весной 2024 года. Мужчина со своей сожительницей работали в коллективном садоводческом товариществе и жили в предоставленном им доме.

В период с января по март они поссорились из-за употребления наркотиков, и мужчина напал на избранницу, сдавив ей шею руками. Женщина не выжила. Желая скрыть преступление, он сбросил ее в погреб. Там ее уже в состоянии мумии обнаружили новые работники коллективного сада лишь в ноябре 2024 года.

Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и пункту «г» части 2 статьи 158 УК РФ — в апреле он украл телефон у другой, незнакомой женщины. Ему назначили наказание в виде 13,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Ранее мумию пенсионера нашли в затопленной квартире на севере Москвы.

