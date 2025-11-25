На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Свердловчанин убил 11-летнюю девочку, а его родственники помогли ему избавиться от тела

Семенов получил 25 лет за убийство девочки, произошедшее 23 года назад
true
true
true
close
Telegram-канал Прокуратура Свердловской области

В Свердловской области осудили убийцу 11-летней девочки, погибшей почти 23 года назад, сообщает прокуратура региона.
 
25 ноября Карпинский городской суд приговорил жителя Волчанска Владимира Семенова к 25 годам строгого режима за убийство малолетней, совершенное им в декабре 2002 года.

Жертва периодически проживала в его семье, так как ее мать часто злоупотребляла алкоголем. В ночь преступления мужчина остался с девочкой один, между ними произошел конфликт, и он задушил ее. Смерть ребенка наступила от от механической асфиксии.

Сначала Семенов закопал тело девочки в подполе дома на Кольцевой улице в Волчанске, а позже его родственники сожгли останки в лесу. Долгое время расследование не продвигалось, но в 2023 году провели экспертизу ДНК костных останков, таким образом специалисты установили генетический профиль погибшей и определили связь с ее биологической матерью.

Обвиняемый признал вину лишь частично. Помимо длительного срока заключения Семенову назначили запрет на право работать с детьми на 8 лет. Кроме того, он обязан выплатить родственникам компенсацию в размере 1 млн рублей.

