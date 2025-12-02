На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка обвинила двух человек в сексуальном насилии и сама попала под суд

В Волгограде жертва насилия стала фигуранткой дела, выдвинув ложные обвинения
Depositphotos

В Волгограде женщина обвинила двух человек в совершении тяжкого преступления и сама попала под суд, сообщает СУ СКР по региону.

В начале июня местная жительница обратилась в полицию, обвинив двух граждан, включая несовершеннолетнего, в совершении в ее отношении насильственных действий сексуального характера.

Правоохранители напомнили ей об ответственности за ложный донос, но женщина все равно написала заявление. В ходе предварительного следствия обвинения не подтвердились.

«Было доказано, что указанные женщиной события носили добровольный и обоюдный характер», — говорится в материалах дела.

Уголовное дело все-таки возбудили, однако обвиняемой стала сама заявительница. Она ответит за подачу ложного заявления, которое повлекло уголовное преследование невиновных лиц. Ей грозит лишение свободы до трех лет. Дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянин взял 39 кредитов и заявил, что стал жертвой мошенников.

