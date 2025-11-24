На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии повар отбился от медведя приемом дзюдо

Dexerto: повар из Японии отбился от напавшего медведя приемом из дзюдо
true
true
true
close
Shutterstock

В префектуре Аомори на севере Японии повар раменной отбился от напавшего на него медведя и затем продолжил работу, несмотря на серьезные раны на лице, пишет Dexerto.

В пять часов утра 57-летний сотрудник делал заготовки на кухне заведения, когда заметил движение и увидел метра высотой черного медведя.

«Он внезапно повернулся ко мне и атаковал моё лицо. Я не смог уклониться», — рассказал пострадавший.

Медведь полоснул его когтями возле правого глаза, оставив глубокую рану. Повар пытался отбиться ударами, но безуспешно. После нескольких мужчина он сменил тактику: подошел ближе, зацепил лапу животного и выполнил бросок из дзюдо, повалив зверя на землю, после чего тот вскочил и убежал в сторону леса.

Несмотря на порезы лица и носа, японец вернулся на свое рабочее место. Через несколько минут менеджер магазина увидел его за приготовлением бульона — с кровью, стекающей по лицу.

«Я сказал ему, что нужно в больницу, но он ответил: «Всё нормально. Ресторан должен открыться», — рассказал управляющий.

Пострадавшего доставили в муниципальную больницу Хатинохе, где ему наложили швы на рану длиной около 10 сантиметров и выявили перелом ребра. Сейчас он находится на больничном.

Ранее в Канаде медведь напал на школьников и учителя во время похода.

