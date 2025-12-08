На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, в какое время лучше заходить на сайты знакомств

Специалист Красильникова: сайты знакомств активизируются в конце недели
true
true
true
close
Shutterstock

Эксперт сервиса Mamba Наталья Красильникова в интервью РИАМО рассказала, когда жители Москвы наиболее активны на сайтах знакомств. Оказалось, что самым подходящим временем для поиска партнера являются вечерние часы в конце недели.

Мужчины, по ее словам, чаще всего заходят на дейтинг-сервисы с 20:00 до 22:00 в период с четверга по воскресенье. Женщины же предпочитают знакомиться по субботам в промежутке между 19:00 и 21:00.

А вот в понедельник интерес к сайтам знакомств резко падает — и мужчины, и женщины в это время практически не уделяют внимания поиску второй половинки, отметила специалист.

Она также рассказала, как правильно начинать беседу при онлайн-знакомствах. По ее словам, стоит обратить внимание на какую-либо деталь на фото потенциального партнера.

«Вижу у тебя гитару на снимке — сам играешь?», — привела пример Красильникова.

Ранее психолог рассказала, какие темы помогут завязать светскую беседу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами