Москвичам рассказали, в какое время лучше заходить на сайты знакомств

Эксперт сервиса Mamba Наталья Красильникова в интервью РИАМО рассказала, когда жители Москвы наиболее активны на сайтах знакомств. Оказалось, что самым подходящим временем для поиска партнера являются вечерние часы в конце недели.

Мужчины, по ее словам, чаще всего заходят на дейтинг-сервисы с 20:00 до 22:00 в период с четверга по воскресенье. Женщины же предпочитают знакомиться по субботам в промежутке между 19:00 и 21:00.

А вот в понедельник интерес к сайтам знакомств резко падает — и мужчины, и женщины в это время практически не уделяют внимания поиску второй половинки, отметила специалист.

Она также рассказала, как правильно начинать беседу при онлайн-знакомствах. По ее словам, стоит обратить внимание на какую-либо деталь на фото потенциального партнера.

«Вижу у тебя гитару на снимке — сам играешь?», — привела пример Красильникова.

