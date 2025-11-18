Психолог рассказала, какие темы помогут завязать светскую беседу

«Темы-катализаторы» помогут завязать светскую беседу, а также раскрыть собеседника и поддерживать контакт. Об этом kp.ru рассказала клинический психолог и гипнотерапевт Лариса Верчинова.

«Идеально подходят «темы-катализаторы»: необычные путешествия, местные находки (например, антикварный магазинчик), личные открытия («Недавно начал заниматься гончарным делом — это так медитативно!»). Избегайте шаблонных вопросов — лучше искренний интерес к увлечениям человека», — отметила эксперт.

По ее словам, можно также подметить детали вокруг собеседника, например, прокомментировать необычную брошь. При этом Верчинова призвала отказаться от обсуждения «горячих» тем — религии, политики, доходов. Это позволит сохранить непринужденное и комфортное общение, пояснила она.

Психолог Варвара Сапелкина до этого говорила, что людям старше 30 лет, которые хотят найти друзей, можно рассмотреть стратегию поиска в двух форматах: онлайн и реальные знакомства. По ее словам, новые знакомства могут основываться на общих интересах и активностях. Так, например, можно попробовать искать людей с похожими интересами в спортивных группах, на квизах, учебных курсах, волонтерских проектах или онлайн-платформах для знакомств.

