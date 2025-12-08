На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как правильно начинать беседу при онлайн-знакомствах

Специалист Красильникова: при онлайн-знакомствах важно изучать фото собеседника
Shutterstock

Начать беседу при онлайн-знакомстве можно, проявив интерес к личности собеседника. Например, обратить внимание на какую-либо деталь на фото потенциального партнера. Такой совет в беседе с РИАМО дала эксперт сервиса Mamba Наталья Красильникова

«Вижу у тебя гитару на снимке — сам играешь?», — привела пример специалист.

Она также порекомендовала не тянуть с предложением встретиться.

«Добавьте немного шуток и способности посмеяться над собой — это всегда работает. Например, можно написать: «Сегодня выжила после марафона на работе, давай встретимся на чашечку кофе, и я все расскажу», — добавила Красильникова.

Основатель приложения для знакомств F Date&Eat Александр Давыдов до этого говорил, что первый шаг к успешному онлайн-знакомству — честность. Анкета должна отражать реального человека, а фотографии не должны быть старыми и чрезмерно отретушированными.

Кроме того, по его словам, следует избегать жалоб, давления и пассивной агрессии — все эти элементы утомляют и отталкивают. Гораздо лучше демонстрировать спокойный интерес: задавать открытые вопросы, давать человеку возможность раскрыться в комфортном темпе, не навязываться и уважать границы.

Ранее психолог рассказала, как заинтересовать девушку по переписке.

