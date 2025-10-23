Пара познакомилась в ДТП и сыграла свадьбу

Goodnewsnetwork: в Англии пара познакомилась во время ДТП и сыграла свадьбу

Пара из Великобритании связала себя узами брака спустя пять лет после необычного знакомства — на месте аварии, где мужчина оказался под колесами автомобиля, а его будущая жена пришла ему на помощь, пишет Goodnews Network.

История пары началась, когда Кирсти Саузерн возвращалась с урока плавания и увидела мужчину, застрявшего под машиной. Пострадавший — Райан Маклеод — отчаянно стучал в дверь водителя, пытаясь выбраться, а его ногу при этом придавило колесо. Кирсти бросилась к нему и около сорока минут утешала его, пока службы экстренной помощи пробирались через пробки.

Позже женщина призналась, что, несмотря на шок, обратила внимание на то, насколько Райан показался ей привлекательным, и даже проверила, есть ли у него обручальное кольцо.

«Он опирался на меня, пока мы ждали скорую», — вспоминает Саузерн.

Маклеод получил серьезную травму лодыжки и перенес реконструктивную операцию. Через некоторое время он опубликовал в соцсетях просьбу к свидетелям аварии откликнуться — и Кирсти сразу узнала его. Так началось их общение в соцсетях, а вскоре пара начала встречаться.

Через четыре года совместной жизни Райан сделал предложение во время отдыха на выходных. Кирсти призналась, что в тот момент даже переживала — не повредит ли он ногу, встав на одно колено.

Свою свадьбу они решили провести именно на том месте, где когда-то произошла авария.

«Это прекрасная история, и мы до сих пор не совсем верим, что она с нами случилась», — рассказала британка.

