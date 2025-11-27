В Астрахани арестовали местного жителя по делу о подготовке диверсии и теракта

Суд в Астрахани отправил в СИЗО обвиняемого в покушении на совершение теракта

Суд в Астрахани арестовал местного жителя по обвинению в покушении на совершение диверсии и террористического акта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что Александр Дворянчиков был отправлен в СИЗО до 16 декабря. Россиянина обвиняют по части 3 статьи 30 пунктам «а, в» и части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на диверсию и теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

В материалах дела также сообщается, что в деле фигурируют другие неустановленные лица. Сторона защиты в ходе заседания просила изменить меру пресечения на домашний арест и подписку о невыезде в виду молодого возраста обвиняемого, а также наличия регистрации в Астраханской области и удовлетворительной характеристики по месту жительства.

До этого в Калининградской области подросток, задержанный по подозрению в подготовке теракта на территории православного храма, признался в намерении совершить преступление.

По информации ФСБ, речь идет о гражданине России 2008 года рождения. В ведомстве установили, что подросток через мессенджер Telegram вступил в контакт с вербовщиком террористической организации и заявил о готовности поддержать политику Киева. Он выбирал цель, проводил разведку и собирал самодельные зажигательные устройства по указанию куратора.

Ранее в ДНР задержали местного жителя по делу о госизмене и подготовке теракта.