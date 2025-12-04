Мизулина: ВСУ планировали нанести удар во время концерта Shaman в Белгороде

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить теракт, ударив по площадке, где должен был выступать российский певец Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщила его жена, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в своем Telegram-канале.

«Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», — написала она.

Позже данные о готовящимся теракте подтвердилась. В городе объявили режим ракетной опасности. Мизулина подчеркнула, что ВСУ хотели ударить в момент исполнения гимна России.

По ее словам, были проданы все билеты сразу на два концерта, это более двух тысяч потенциальных зрителей.

После отмены выступлений Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Они приняли решение приехать к семье бойца СВО. После артист и глава Лиги безопасного интернета отправились домой.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об отмене концертов Shaman 3 и 4 декабря по «техническим причинам». Дронов должен был выступить с новой сольной программой «Победа!».

Ранее Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.