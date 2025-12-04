На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мизулина заявила о попытке покушения на Shaman в Белгороде

Мизулина: ВСУ планировали нанести удар во время концерта Shaman в Белгороде
true
true
true

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали совершить теракт, ударив по площадке, где должен был выступать российский певец Shaman (Ярослав Дронов). Об этом сообщила его жена, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, в своем Telegram-канале.

«Уже по приезде в город мы с Ярославом узнали, что киевские террористы планируют ракетный удар по месту проведения концерта. В этот момент площадка была полностью оцеплена, зрителей не пускали», — написала она.

Позже данные о готовящимся теракте подтвердилась. В городе объявили режим ракетной опасности. Мизулина подчеркнула, что ВСУ хотели ударить в момент исполнения гимна России.

По ее словам, были проданы все билеты сразу на два концерта, это более двух тысяч потенциальных зрителей.

После отмены выступлений Shaman встретился с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Они приняли решение приехать к семье бойца СВО. После артист и глава Лиги безопасного интернета отправились домой.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил об отмене концертов Shaman 3 и 4 декабря по «техническим причинам». Дронов должен был выступить с новой сольной программой «Победа!».

Ранее Shaman исполнил песню, посвященную лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами