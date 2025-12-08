Глава «Афиши» рассказал о поддержке компанией театральной индустрии

Участие в Вахтанговском форуме (ВФТМ) для «Афиши» особенно важно — для компании это прямая возможность быть в эпицентре театрального процесса и заявить о своей роли в его развитии. Компания понимает, насколько сегодня людям важны живые досуг и культура — сегодня именно театр стал эпицентром культурной жизни, поддержка «Афишей» этого сегмента — не просто бизнес, а осознанная миссия. Об этом заявил на полях юбилейного V Вахтанговского форума театральных менеджеров главы «Афиши» Евгений Сидоров.

В ходе своих выступлений он обозначил ключевые подходы крупнейшего культурного маркетплейса страны к поддержке театральной отрасли.

Первое выступление Сидорова прошло 5 декабря в рамках деловой программы форума в Главном универсальном магазине. Он представил доклад «Опыт главного культурного гида страны и возможности для развития театрального направления» и рассказал о том, как «Афиша» формирует культурный спрос, переводя внимание аудитории с массовых развлечений на театр. Отмечены стратегические партнерства, использование современных технологий и специальные акции, направленные на повышение доступности театральных постановок для широкой публики.

Сидоров подчеркнул, что компания использует технологические решения, данные и редакционный опыт для привлечения новой аудитории.

Второе выступление главы «Афиши» состоялось 7 декабря в ВЭБ Центре в формате совместной презентации с заместителем художественного руководителя театра «Шалом» Андреем Соколовым. В докладе «Афиша x «Шалом»: возможности для роста продаж и имиджа театра» был представлен практический кейс сотрудничества. Участники рассказали о применении билетной системы с инструментами динамического ценообразования и CRM, о работе со зрительской базой, организации гастролей и комплексном продвижении театра, включающем наружную рекламу и спецпроекты.

Отмечается, что пример театра «Шалом» показал, как технологическая и медийная поддержка «Афиши» способствует укреплению бренда и росту прямых продаж.

Ранее сообщалось, что Вахтанговский форум театральных менеджеров проводится ежегодно на базе Театра имени Вахтангова и объединяет руководителей театров, продюсеров и специалистов в области маркетинга и коммуникаций. Цель мероприятия — обсуждение актуальных вызовов и поиск устойчивых моделей развития театральной индустрии.