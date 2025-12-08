На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Ямала рассказал о грядущих нововведениях в регионе

Глава Ямала Артюхов на прямой линии ответил более чем на 30 вопросов жителей
true
true
true
close
Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов провел прямую линию, в ходе которой подвел итоги уходящего года, ответил на наиболее актуальные вопросы жителей региона и обозначил ключевые планы на 2026 год, общение в прямом эфире длилось более двух часов, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.

По данным региональных властей, всего на прямую линию поступило свыше тысячи обращений. На 32 из них глава региона дал развернутые ответы в эфире. Основная тематика вопросов касалась соцподдержки, строительства и ЖКХ, образования, спорта, а также состояния дорог и транспортной инфраструктуры.

Одной из наиболее обсуждаемых тем стала предстоящая смена системы оплаты труда в образовательных учреждениях региона. Артюхов отметил, что изменения требуют тщательной подготовки.

«Пилотный проект в Губкинском показал, что подход можно совершенствовать. У нас нет необходимости внедрять новую систему с 1 января — переносим ее на 1 сентября. Это позволит тщательно проработать меру», — заявил губернатор ЯНАО, подчеркнув, что цель изменений — повышение качества образования.

Также Артюхов рассказал о мерах по минимизации последствий временных отключений мобильного интернета, перспективах развития опорных городов Ямала и планах региона в Год здоровья.

Губернатору также поступили видеовопросы. Жителей интересовало будущее реконструируемого микрорайона в Ноябрьске, меры поддержки молодых специалистов, а также сотрудничество с региональными инициативами по развитию беспилотных технологий.

Кроме того, бойцы батальона «Кедр» попросили смягчить требования при приеме на муниципальную службу для военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Все предложения были приняты в работу.

Артюхов объявил и о ряде нововведений, запланированных на 2026 год. Среди них — возможное удвоение региональной доплаты участковым, работающим на отдаленных территориях округа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами