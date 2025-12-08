На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сингапуре представили итоги исследований российского препарата для профилактики нейтропении

В исследовании российского препарата для профилактики нейтропении приняли участие 300 пациентов
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Российские исследователи представили на конгрессе ESMO ASIA 2025 данные трех наблюдательных работ, посвящённых профилактике нейтропении при различных онкологических заболеваниях.

Одним из ключевых материалов стал анализ DEFENDOR SPECIAL, включивший 300 пациенток с ранним HER2-позитивным раком молочной железы. Все они получали неоадъювантное лечение по схеме TCHP (доцетаксел, карбоплатин, трастузумаб и пертузумаб), а в рамках работы оценивались разные подходы к профилактике нейтропении с использованием длительной формы Г-КСФ (эмпэгфилграстим) и филграстима.

У тех, кто получал пролонгированную форму Г-КСФ (эмпэгфилграстим) частота полного патоморфологического ответа составила 67,2%, а при использовании филграстима — 56,9%. Также в 71,6% случаев у пациенток с высокой экспрессией HER2 наблюдался полный ответ на терапию при использовании эмпэгфилграстима, а при применении филграстима — 62,8%.

На конгрессе врачи также представили два исследования с использованием эмпэгфилграстима. Специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова проанализировали данные пациенток с распространенным раком яичников и мутациями BRCA1/2. В ретроспективной группе тяжелая нейтропения отмечалась у 46,6% пациенток, тогда как при применении длительной формы Г-КСФ этот показатель составлял 16,6%, при сохранении дозоинтенсивности терапии у большинства пациенток.

Кроме того, специалисты НМХЦ им. Н.И. Пирогова представили данные о пациентах с рецидивирующими и рефрактерными лимфомами на этапе salvage-терапии. В анализе 228 циклов химиотерапии частота инфекционных осложнений составила всего 2,2%, а задержки между циклами отмечались крайне редко.

Наблюдения указывают на то, что подходы к профилактике нейтропении могут быть связаны со стабильностью проведения терапии у отдельных категорий пациентов.

