Россиянин избил жену, заподозрив в измене, и выгнал на улицу раздетой

В Тверской области мужчина получил срок за жестокое избиение жены
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Жителя Тверской области осудили за избиение и запугивание жены из ревности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.

В ноябре прошлого года 31-летний мужчина из Рамешковского округа заподозрил жену в измене и в течение двух дней избивал ее кулаками и ногами. Он также оскорблял женщину и выгонял ее на улицу раздетой, требуя рассказать об обстоятельствах измены.

Кроме того, домашний тиран трижды угрожал супруге расправой, узнав, что она обратилась в полицию. В результате у женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и множественные кровоподтеки.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям. Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Костроме отчим на глазах у падчерицы проломил ее матери череп.

