В Татарстане мужчина напал на женщину с грудным ребенком и попытался его отнять

Мужчина напал на мать с грудным ребенком в Набережных Челнах и попал на видео

В Набережных Челнах мужчина напал на мать, державшую на руках грудного ребенка. Об этом пишет Kazan First.

Мужчина пытался вырвать ребенка из рук матери и, судя по записи, напал на женщину еще в подъезде. Оказавшись на улице, она стала просить окружающих о помощи и спугнула напавшего.

По предварительным данным, нападение совершил бывший партнер женщины, который уже давно ее преследует. Она неоднократно обращалась в полицию в поисках защиты, но мужчина так и не был привлечен к ответственности.

В пресс-службе МВД по республике Татарстан заявили о начале проверки.

