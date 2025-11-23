На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане мужчина напал на женщину с грудным ребенком и попытался его отнять

Мужчина напал на мать с грудным ребенком в Набережных Челнах и попал на видео
true
true
true

В Набережных Челнах мужчина напал на мать, державшую на руках грудного ребенка. Об этом пишет Kazan First.

Мужчина пытался вырвать ребенка из рук матери и, судя по записи, напал на женщину еще в подъезде. Оказавшись на улице, она стала просить окружающих о помощи и спугнула напавшего.

По предварительным данным, нападение совершил бывший партнер женщины, который уже давно ее преследует. Она неоднократно обращалась в полицию в поисках защиты, но мужчина так и не был привлечен к ответственности.

В пресс-службе МВД по республике Татарстан заявили о начале проверки.

Ранее владивостокец на Toyota напал на женщину и ребенка-инвалида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами