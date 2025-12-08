Врач назвала продукты, которые помогут избавиться от отеков

Фрукты, богатые кислотами, а также компот из сухофруктов помогут избавиться от отеков. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и терапевт, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова.

По ее словам, отечность чаще всего возникает из-за чрезмерного употребления соленых продуктов. Самым простым способом справиться с ними является употребление продуктов, которые помогают ускорить выведение жидкости, уточнила эксперт.

«Противоотечным эффектом обладают цитрусовые, ананасы и другие свежие фрукты. Но один из самых простых и действенных способов — это компот из сухофруктов. В нем много калия, который помогает выводить из организма натрий, а вместе с ним — лишнюю воду. Такой напиток можно пить даже на ночь», — отметила Белоусова.

Врач добавила, что этот напиток можно сочетать с отварным рисом, чтобы нормализовать работу кишечника, снизить нагрузку на организм и усилить противоотечный эффект.

До этого эксперты говорили, что отеки – это симптом, который говорит о перегруженности внутренних систем организма и необходимости скорректировать образ жизни. Они сигнализируют о том, что тело удерживает лишнюю жидкость, а микроциркуляция и лимфоотток нарушены, поэтому необходимо пересмотреть питание и ввести на регулярной основе несколько полезных привычек.

