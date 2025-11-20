На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, какие упражнения помогут беременным избавиться от отеков и боли в спине

Врач Чижевская: ходьба поможет беременным избавиться от отеков и боли в спине
true
true
true
close
Reshetnikov_art/Shutterstock/FOTODOM

Беременным женщинам стоит выполнять простые упражнения, чтобы справиться с отеками, болью в спине и дискомфортом в ногах, а также подготовить организм к родам. Об этом kp.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врач «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

По ее словам, в комплекс упражнений следует включить ходьбу, диагонали, упражнения на четвереньках, ягодичный мостик и «ходьбу на ягодицах». Это поможет укрепить мышцы таза, спины и ног, улучшить баланс, координацию, а также снизить дискомфорт в спине и стопах. К эффективным эксперт также отнесла упражнения для стоп и голеней, включая вращения, перекаты с пятки на носок и самомассаж.

«Правильные упражнения помогают укрепить мышцы тела, избежать отечности или уменьшить ее, стать выносливее, сильнее и повысить настроение. Поэтому, проконсультируйтесь с врачом, и если беременность протекает благополучно, нет угрозы прерывания и других рисков, берите коврики и вставайте на зарядку», — отметила Чижевская.

Врач акушер-гинеколог клиники «Будь Здоров» на Тульской Александра Новикова до этого рассказала «Газете.Ru», что беременным можно бегать при совпадении трех условий: женщина занималась бегом до беременности, беременность протекает без осложнений и организм хорошо переносит нагрузку.

Ранее ученые обнаружили пользу аспирина для беременных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами