Врач рассказала, какие упражнения помогут беременным избавиться от отеков и боли в спине

Беременным женщинам стоит выполнять простые упражнения, чтобы справиться с отеками, болью в спине и дискомфортом в ногах, а также подготовить организм к родам. Об этом kp.ru рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врач «Лига подиатрии» Ольга Чижевская.

По ее словам, в комплекс упражнений следует включить ходьбу, диагонали, упражнения на четвереньках, ягодичный мостик и «ходьбу на ягодицах». Это поможет укрепить мышцы таза, спины и ног, улучшить баланс, координацию, а также снизить дискомфорт в спине и стопах. К эффективным эксперт также отнесла упражнения для стоп и голеней, включая вращения, перекаты с пятки на носок и самомассаж.

«Правильные упражнения помогают укрепить мышцы тела, избежать отечности или уменьшить ее, стать выносливее, сильнее и повысить настроение. Поэтому, проконсультируйтесь с врачом, и если беременность протекает благополучно, нет угрозы прерывания и других рисков, берите коврики и вставайте на зарядку», — отметила Чижевская.

Врач акушер-гинеколог клиники «Будь Здоров» на Тульской Александра Новикова до этого рассказала «Газете.Ru», что беременным можно бегать при совпадении трех условий: женщина занималась бегом до беременности, беременность протекает без осложнений и организм хорошо переносит нагрузку.

