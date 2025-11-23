На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный мужчина угрожал взорвать жилой дом в Перми и напал на полицейского

Обещавшего взорвать дом пермяка наказали за нападение на полицейского
Shutterstock

В Перми мужчину наказали за нападение на сотрудника полиции и ложный донос. О решении Кировского районного суда сообщает Ura.ru.

В конце мая пермяк устроил дома застолье, а когда гости ушли, решил похулиганить. Он позвонил в единый диспетчерский центр и заявил, что собирается взорвать многоквартирный дом.

На место прибыли полиция, скорая, пожарные и газовая служба. Пьяный мужчина набросился на сотрудника МВД и ударил его локтем в лицо. Далее выяснилось, что вызов был ложным, и в отношении мнимого террориста возбудили уголовное дело.

В суде мужчина заявил, что повел себя так под влиянием алкоголя, смешанного с лекарством. Его признали виновным и обязал выплатить штраф в 50 тысяч рублей. Мобильный телефон осужденного изъяли в доход государства.

Ранее россиянка укусила за ногу сотрудницу полиции и поплатилась.

