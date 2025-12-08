В Госдуме оценили, какой должна быть зарплата педагогов в России

Доход учителей в России должен составлять не менее 100 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» заявил первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава, комментируя инициативу парламентариев от партии КПРФ о поднятии базовой ставки оплаты труда педагогов до уровня не менее двух МРОТ.

Берулава подчеркнул, что учителя воспитывают новые поколения и тем самым играют ключевую роль в формировании будущего общества, поэтому государству важно заботиться о них и поднимать их статус.

«Конечно, я выступаю за повышение зарплаты учителей, но также этот вопрос нужно передать специалистам, которые оценят целесообразность и необходимость этого конкретного законопроекта», — уточнил чиновник.

По его мнению, законопроект скорее всего одобрят, если он пройдет оценку. Депутат добавил, что в стране в целом нужно улучшать социальное положение учителей, например, бесплатно передавать им земельные участки для строительства домов, а также обеспечивать их полным бесплатным медицинским обслуживанием.

В сентябре министр просвещения Сергей Кравцов допустил повышение заработной платы учителей по всей России. По его словам, зарплата педагогов должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются, — когда в одних регионах платят больше, чем в других.

Ранее в России призвали не обнародовать зарплатные ведомости учителей.