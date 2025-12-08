На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме оценили, какой должна быть зарплата педагогов в России

Депутат Берулава: зарплата педагогов должна составлять не менее 100 тыс. рублей
true
true
true
close
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Доход учителей в России должен составлять не менее 100 тыс. рублей. Об этом «Москве 24» заявил первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава, комментируя инициативу парламентариев от партии КПРФ о поднятии базовой ставки оплаты труда педагогов до уровня не менее двух МРОТ.

Берулава подчеркнул, что учителя воспитывают новые поколения и тем самым играют ключевую роль в формировании будущего общества, поэтому государству важно заботиться о них и поднимать их статус.

«Конечно, я выступаю за повышение зарплаты учителей, но также этот вопрос нужно передать специалистам, которые оценят целесообразность и необходимость этого конкретного законопроекта», — уточнил чиновник.

По его мнению, законопроект скорее всего одобрят, если он пройдет оценку. Депутат добавил, что в стране в целом нужно улучшать социальное положение учителей, например, бесплатно передавать им земельные участки для строительства домов, а также обеспечивать их полным бесплатным медицинским обслуживанием.

В сентябре министр просвещения Сергей Кравцов допустил повышение заработной платы учителей по всей России. По его словам, зарплата педагогов должна быть понятной, прозрачной и не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются, — когда в одних регионах платят больше, чем в других.

Ранее в России призвали не обнародовать зарплатные ведомости учителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами