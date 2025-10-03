В России призвали не обнародовать зарплатные ведомости учителей

В Москве решили премировать учителей за успехи школьников. При этом сегодня у педагогов зарплата делится на базовый оклад, заметно повышенный в столичном регионе, и стимулирующую часть, напомнила заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула необходимость сохранности информации о заработной плате каждого конкретного сотрудника.

На базовый оклад не влияют никакие промежуточные результаты учащихся в течение учебного года, отметила эксперт. Она также напомнила, что механизмы стимулирования педагогов за качество и результат работы сделали максимально прозрачными. Как правило, эта часть выплат не превышает 30% от общей суммы без компенсационных доплат.

«Зарплата зависит от вклада и от работы конкретного учителя, и другие учителя не обязаны знать, кто и сколько зарабатывает, эта информация должна быть закрытой, коллективные ведомости просто недопустимы», — подчеркнула Абанкина.

В целом она одобрила новый механизм, отметив, что он предполагает учет не только результатов итоговых испытаний детей, но и мониторинг достижений учеников, который в Москве проводится регулярно независимо от школ.

Напомним, в столичном департаменте образования и науки сообщили, что внедряют в школах Москвы механизмы, которые будут стимулировать педагогов к достижению более высоких результатов учеников — что позволит Москве оставаться в лидерах по качеству образования. Оценивать вклад каждого работника образования будут внутри объединения учителей для учебно-методической работы. Выплаты будут распределяться исходя из показателей детей на независимых диагностиках, а также ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее учителя отказались от премий за успехи школьников.