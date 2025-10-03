На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России призвали не обнародовать зарплатные ведомости учителей

Профессор Абанкина: данные о зарплате конкретного учителя должны быть скрыты
true
true
true
close
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

В Москве решили премировать учителей за успехи школьников. При этом сегодня у педагогов зарплата делится на базовый оклад, заметно повышенный в столичном регионе, и стимулирующую часть, напомнила заслуженный профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула необходимость сохранности информации о заработной плате каждого конкретного сотрудника.

На базовый оклад не влияют никакие промежуточные результаты учащихся в течение учебного года, отметила эксперт. Она также напомнила, что механизмы стимулирования педагогов за качество и результат работы сделали максимально прозрачными. Как правило, эта часть выплат не превышает 30% от общей суммы без компенсационных доплат.

«Зарплата зависит от вклада и от работы конкретного учителя, и другие учителя не обязаны знать, кто и сколько зарабатывает, эта информация должна быть закрытой, коллективные ведомости просто недопустимы», — подчеркнула Абанкина.

В целом она одобрила новый механизм, отметив, что он предполагает учет не только результатов итоговых испытаний детей, но и мониторинг достижений учеников, который в Москве проводится регулярно независимо от школ.

Напомним, в столичном департаменте образования и науки сообщили, что внедряют в школах Москвы механизмы, которые будут стимулировать педагогов к достижению более высоких результатов учеников — что позволит Москве оставаться в лидерах по качеству образования. Оценивать вклад каждого работника образования будут внутри объединения учителей для учебно-методической работы. Выплаты будут распределяться исходя из показателей детей на независимых диагностиках, а также ЕГЭ и ОГЭ.

Ранее учителя отказались от премий за успехи школьников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами