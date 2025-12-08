Россиянам объяснили, в каких случаях не следует избегать корпоратива

Специалист Ганькина: корпоративы в рабочее время сотрудникам лучше не пропускать

Работодатели не имеют права заставлять своих подчиненных посещать праздничные корпоративы. Такие мероприятия не являются трудовой обязанностью и обычно проходят вне рабочих смен, поэтому вопрос о присутствии на них сотрудники решают сами. Но если праздник проходит в рабочее время, то ситуация меняется, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Эксперт подчеркнула, что отказ работника принимать участие в корпоративе не должен влиять на отношение к нему, приводить к каким-либо санкциям. Однако если речь идет об обычном рабочем дне, то на такой праздник лучше прийти, отметила Ганькина.

«Но важно помнить: если мероприятие проходит в рабочее время и фактически заменяет рабочий процесс, работодатель может ожидать присутствия», — пояснила она.

Однако даже в этом случае важно, чтобы работодатель уважал личные границы подчиненных. Участие в корпоративе должно основываться на искреннем желании работника оставаться частью коллектива, а не быть формальной обязанностью, заключила специалист.

