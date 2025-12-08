На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, в каких случаях не следует избегать корпоратива

Специалист Ганькина: корпоративы в рабочее время сотрудникам лучше не пропускать
true
true
true
close
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Работодатели не имеют права заставлять своих подчиненных посещать праздничные корпоративы. Такие мероприятия не являются трудовой обязанностью и обычно проходят вне рабочих смен, поэтому вопрос о присутствии на них сотрудники решают сами. Но если праздник проходит в рабочее время, то ситуация меняется, рассказала RT директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Эксперт подчеркнула, что отказ работника принимать участие в корпоративе не должен влиять на отношение к нему, приводить к каким-либо санкциям. Однако если речь идет об обычном рабочем дне, то на такой праздник лучше прийти, отметила Ганькина.

«Но важно помнить: если мероприятие проходит в рабочее время и фактически заменяет рабочий процесс, работодатель может ожидать присутствия», — пояснила она.

Однако даже в этом случае важно, чтобы работодатель уважал личные границы подчиненных. Участие в корпоративе должно основываться на искреннем желании работника оставаться частью коллектива, а не быть формальной обязанностью, заключила специалист.

Ранее юрист рассказал, как выгодно провести корпоратив в 2025 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами