Адвокат заявил о проблемах со здоровьем у арестованного миллиардера Сулейманова

Предпринимателю и миллиардеру Ибрагиму Сулейманову, подозреваемому в организации двух убийств и одного покушения на убийство, стало плохо в СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Георгий Абшилава в беседе с «Известиями».

«Сердце не качает по большому кровеносному пути, поражены легкие и печень, а также почечная недостаточность», — сказал он.

По данным Telegram-канала Baza, изначально миллиардер содержался в СИЗО в Капотне на юго-востоке Москвы, но потом его перевели в «Матросскую Тишину» под наблюдение медиков. На данный момент арестованному дают необходимые лекарства. Однако этих мер может быть недостаточно, поэтому адвокаты подали жалобу с требованием изменить меру пресечения на домашний арест. Судебное заседания по этому вопросу состоится 12 ноября.

Ибрагима Сулейманова задержали в Москве в ночь на 2 октября. 3 октября Басманный суд Москвы арестовал его до 2 декабря. В частности, его подозревают в организации заказного убийства в 2004 году. По версии следствия, Сулейманов заказал главу Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля, который занимался банкротством столичных аэропортов. Как пишет 112, в Таля выстрелили в центре Москвы. Его госпитализировали, однако спустя несколько часов от полученных ранений он скончался в реанимации. Сам Сулейманов не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Ранее в Дагестане задержали пособников бизнесмена Сулейманова.