На Украине растет число граждан, которые ради мира готовы отказаться от территорий. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

В статье отмечается, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Десятки разговоров с прохожими в Одессе показывают, что мнение украинцев о возможном мире изменилось. Уступки, которые еще недавно казались невозможными, теперь приемлемы для многих жителей Украины. Население устало и хочет спокойной жизни. Поэтому, вопреки интересам украинских властей и их союзников на Западе, общественное мнение склоняется к территориальным уступкам и восстановлению отношений с Россией.

19 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры на прошедшей встрече в Белом доме с пониманием отнеслись к необходимости территориальных уступок со стороны Украины.

Ранее в Белом доме повесили карту Украины с утраченными территориями.