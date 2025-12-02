Многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий и хотят скорейшего завершения конфликта. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

По его словам, некоторые военнослужащие являются сторонниками «жесткой линии», но большая часть из них «сыта по горло» боевыми действиями и хочет, чтобы воцарился мир.

«Это то, что я знаю по собственному опыту, и слышу снова и снова, когда нахожусь на востоке страны», — заявил Ваннер.

Журналист отметил, что президент Украины Владимир Зеленский боится реакции радикально настроенных военнослужащих, которые отказываются признавать потерю территорий.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке заявил, что продолжать боевые действия «до последнего украинца» призывают те на Западе, кто хочет вместе с Киевом продолжать воровать деньги.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что Россия и США давно могли бы достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине, если бы не Европа.

Ранее в Европе признались, что не хотят «воевать с русскими».