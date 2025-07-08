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Россиян предупредили о резком росте утечек персональных данных

Киберэксперт Ульянов: утечки персональных данных россиян вырастут от 10%
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Shutterstock AI/FOTODOM

Число утечек персональных данных россиян вырастет более чем на 10% во втором полугодии по сравнению с первым, спрогнозировал для «Газеты.Ru» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

«Я полагаю, что во втором полугодии 2025 года число утечек и количество скомпрометированных записей будет заметно больше, чем в первом. Нет веских оснований полагать, что в краткосрочной перспективе число и объем утечек персональных данных существенно снизится. Несмотря на ужесточение законодательства в области защиты персональных данных, ситуация не может мгновенно поменяться. Активное использование ИТ-систем для обработки и хранения, возможности удаленного доступа к данным, халатное отношение со стороны персонала, а в некоторых случаях и руководства предопределяют большое количество утечек информации», — отметил Ульянов.

Он добавил, что при этом планомерная работа в части законодательства, развития технических средств контроля информационных потоков (так называемых DLP-систем) и их широкое использование, повышение осведомленности сотрудников российских компаний позволит улучшить ситуацию в перспективе нескольких лет.

Ульянов рекомендовал россиянам сокращать информацию, которую человек раскрывает о себе, в любых анкетах и предоставлять только минимально необходимые сведения. Помимо этого, эксперт напомнил о возможности отозвать разрешение на использование своих персональных данных и удалить их. Но это достаточно хлопотно, не всем подойдет, к тому же не гарантирует от утечек из других источников, заключил Ульянов.

Роскомнадзор зафиксировал в январе-июне 2025 года 35 утечек персональных данных, из-за которых в открытом доступе оказались более 39 млн записей о пользователях, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства.

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