Мужчина, живший в подмосковном рехабе 3 месяца, из-за истязаний похудел на 60 кг

Mash: в Подмосковье мужчина из-за пыток похудел на 60 кг за 3 месяца в рехабе

В подмосковном рехабе молодой человек потерял десятки килограмм из-за пыток. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 27-летний мужчина весил 100 кг в момент, когда поступил в учреждение. Там он находился три месяца, за это время он похудел на 60 кг.

Известно, что причиной потери веса стали издевательства, которым подвергался молодой человек. Так, по его словам, его били по почкам, обливали холодной водой и практически не давали еды. Компании из 40 постояльцев якобы давали одну курицу на 40 человек в день.

«Отец забрал 27-летнего сына из центра избитым, в синяках с ног до головы и исхудавшего до анорексии», – сообщается в публикации.

По данным Telegram-каналов, рехаб в подмосковном Видном принадлежит блогеру Максиму Антонову. О пытках в заведении стало известно после того, как один из подопечных рассказал родственникам о происходящем.

Самого Антонова задержали и отправили на допрос.

Ранее в Подмосковье арестовали основательницу другого рехаба, где истязали детей.