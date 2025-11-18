Зеленский признал, что эта зима будет «очень тяжелой» для Украины

Стубб: Зеленский признает, что эта зима будет очень тяжелой для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что эта зима будет «очень тяжелой» для Украины. Об этом в интервью газете Soir заявил президент Финляндии Александр Стубб.

По его словам, последний диалог с украинским лидером состоялся в пятницу, 14 ноября.

«Мы общаемся или обмениваемся сообщениями каждую неделю, иногда каждый день», — заявил Стубб.

Как рассказал финский политик, со слов Зеленского можно понять, что зима на Украине будет «очень тяжелой» из-за атак российской стороны по критически важной энергетической инфраструктуре. Второй вывод заключается в том, что ситуация на линии боевого соприкосновения «достаточно стабильна», однако Киеву нужна дополнительная помощь.

До этого Стубб заявил, что на данный момент «и речи быть не может» о прекращении огня на Украине. Глава государства отметил, что лучший способ приблизить прекращение огня — продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину.

Украинские власти ожидают, что эта зима будет самой суровой с начала конфликта: газовая инфраструктура страны серьезно повреждена, а именно она помогала отапливать большую часть зданий. «Нафтогаз» уже потерял 60% мощностей в результате ударов. Власти намерены закупать газ у союзников, а украинцы готовятся отапливать дома газовыми баллонами и углем, пишет The New York Times. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Финляндии заявил, что против Путина нужно «применить кнут».