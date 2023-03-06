Пьяный житель Хабаровска без водительских прав угнал машину и убил человека

Молодой человек признан виновным в дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизнь человека. Об этом сообщает официальный Telegram-канал прокуратуры Хабаровского края.

Хабаровский суд заслушал дело 23-летнего местного жителя, который в сентябре 2022 года стал виновником аварии со смертельным исходом.

Установлено, что осужденный купил алкоголь и, не имея права управления автотранспортом, сел за руль автомобиля, принадлежащего его знакомому. Мужчина просто взял ключи у владельца машины и поехал кататься по Хабаровску. Во время поездки он уснул за рулем.

В тот момент в машине, кроме угонщика, находился пассажир, который погиб в результате ее столкновения со световой опорой на Восточном шоссе. Он получил не совместимые с жизнью травмы и скончался в больнице.

Водителя признали виновным в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения и нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть человека.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Их мужчина проведет в колонии-поселения.

Ранее стало известно, что в Хабаровске пьяный мужчина погиб, скрываясь от полиции на автомобиле. Парень скончался на месте в свой день рождения, а его 19-летняя девушка умерла в реанимации.