Молодая мать в Приморье избивала пятимесячную дочь и избежала колонии

В Приморье молодая мать избивала пятимесячную дочь и избежала колонии
Shutterstock

В Приморье 20-летнюю мать осудили за избиение пятимесячной дочери. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все происходило в период с 7 по 10 сентября в Лазовском районе. Судом установлено, что местная жительница систематически избивала свою дочь-младенца. В результате ребенок с многочисленными гематомами на голове, лице и конечностях попал в медицинское учреждение.

Суд признал женщину виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ — истязание, совершенное в отношении заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Ей назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Мать лишена родительских прав, а девочку поместили в Дом ребенка во Владивостоке.

Ранее в Москве арестовали мужчину, который пять лет истязал своих дочерей.

