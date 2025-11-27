В Новосибирске мать два года била дочь палкой и утюгом из-за непослушания

В Новосибирске вынесли приговор матери, которая два года жестоко избивала свою школьницу-дочку. Об этом стало известно kp.ru.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили осенью 2024 года, когда бабушка девочки обратилась в полицию, рассказав, что невестка бьет ее 14-летнюю внучку из-за непослушания. Следствие установило, избиения продолжались с июля 2022 по октябрь 2024-го.

Впервые мать подняла руку на дочь, когда той исполнилось 12 лет. Она могла наказать девочку за опоздание, не вынесенный мусор, неубранную комнату или разбитую кружку. Избивала ребенка металлической палкой, утюгом и кусала.

Пострадавшая сбегала от матери к бабушке и рассказывала о проблемах дома своим учителям. Увидев следы побоев, они тоже обратились в полицию. Жестокую мать задержали. Она объясняла свое поведение тем, что дочь не слушалась и игнорировала просьбы, а на суде и вовсе отвергла обвинения, заявив, что свекровь оклеветала ее из-за личной неприязни.

Прокуратура потребовала для подсудимой шесть лет колонии общего режима, но суд назначил ей всего 3,5 года лишения свободы. Адвокат потерпевшей считает приговор слишком мягким и планирует его обжаловать. Сама девочка в настоящее время проживает с бабушкой и дедушкой.

Ранее в Краснодарском крае отец ставил на горох детей и бил их железной палкой.