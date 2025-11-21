Суд вынес приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке

Ленинский районный суд Уфы приговорил к 13 годам колонии бывшего исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о взятке в размере 37 млн рублей, ему также выписали штраф на сумму более 560 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе генпрокуратуры по региону.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Марзаева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 10-кратном размере взятки (свыше 560 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Согласно решени суда, чиновник также не сможет занимать определенные должности в течение 12 лет. Полученные им 37 млн рублей, а также принадлежащие ему земельный участок и два жилых дома были конфискованы в доход государства.

По версии следствия, с декабря 2023 года по апрель 2024 года Марзаев через посредника получил от руководства коммерческой компании более 37 млн рублей. Эти деньги, как утверждалось, предназначались за содействие в заключении контрактов на дорожные работы в Уфе, обеспечение своевременной оплаты и общее покровительство. Свою вину Марзаев не признал.

Гособвинение просило назначить Марзаеву 14 лет строгого режима, а также взыскать штраф, превышающий сумму самой взятки в десять раз. Кроме того, чиновнику хотели запретить занимать должности в органах власти на 13 лет.

Ранее бывший военный прокурор из Уфы получил 12 лет за взятку в 140 млн рублей.