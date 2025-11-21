В Калужской области бывший начальник колонии отправился за решетку

В Калужской области экс-начальник колонии получил четыре года тюрьмы за взятку

В Калужской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника исправительной колонии (ИК) строгого режима ИК-4 УФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что экс-начальник ИК обеспечил возможность осужденному пользоваться мобильным телефоном в колонии, получив за это взятку сотовым телефоном стоимостью более 20 тыс. рублей. Помимо этого фигурант также разрешил доставку на территорию колонии передач без надлежащего оформления и досмотра.

По информации прокуратуры, суд признал подсудимого виновным по двум статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки за незаконное бездействие и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, экс-главу ИК лишили звания подполковника внутренней службы, запретив занимать в течение трех лет руководящие должности в правоохранительных органах.

Полученный им в виде взятки мобильный телефон конфисковали в доход государства, уточнили в ведомстве.

