В Калужской области бывший начальник колонии отправился за решетку

В Калужской области экс-начальник колонии получил четыре года тюрьмы за взятку
В Калужской области суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего начальника исправительной колонии (ИК) строгого режима ИК-4 УФСИН России. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что экс-начальник ИК обеспечил возможность осужденному пользоваться мобильным телефоном в колонии, получив за это взятку сотовым телефоном стоимостью более 20 тыс. рублей. Помимо этого фигурант также разрешил доставку на территорию колонии передач без надлежащего оформления и досмотра.

По информации прокуратуры, суд признал подсудимого виновным по двум статьям: превышение должностных полномочий и получение взятки за незаконное бездействие и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, экс-главу ИК лишили звания подполковника внутренней службы, запретив занимать в течение трех лет руководящие должности в правоохранительных органах.

Полученный им в виде взятки мобильный телефон конфисковали в доход государства, уточнили в ведомстве.

До этого бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки от своего племянника, свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова.

Ранее суд вынес приговор бывшему и.о. вице-премьера Башкирии по делу о взятке.

