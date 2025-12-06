На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье представили 500 лучших муниципальных практик

На форуме ВАРМСУ наградили 50 победителей конкурса лучших муниципальных практик
пресс-служба ВАРМСУ

Наиболее успешные муниципальные практики показали на выставке-форуме «Большие решения малой Родины» Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». В ассоциации сообщили, что всего на площадке представлены 500 кейсов разной тематики — от ЖКХ до гражданских инициатив и экологических программ, они разделены на 16 тематических экспозиций.

Каждая практика посвящена вопросам местного значения и направлениям проекта «Муниципальный диалог». Уточняется, что все включенные в экспозиции кейсы уже дают реальный результат: улучшают благоустройство, качество услуг, делают города и села привлекательнее для жизни и бизнеса.

Как отметила сопредседатель ВАРМСУ и член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, выставка-форум задает новый стандарт и управленческую культуру обмена опытом.

Цель мероприятия — горизонтальное и бесшовное тиражирование лучших управленческих практик для повышения качества жизни граждан и формирование сообщества новаторов в муниципальном управлении: все представленные кейсы послужат источником практического опыта для дальнейшего развития территорий.

Кроме того, на площадке состоялась церемония награждения 50 победителей конкурса ВАРМСУ «Лучшая муниципальная практика», их кейсы также представлены на экспозиции. Среди проектов-победителей — создание Детско-молодежного ресурсного центра Северодонецка ЛНР, обеспечившего комфортный досуг активной молодежи города.

Также наградой отмечен проект развития бренда муниципалитета «Тобольск — ключ к Сибири», он позволил почти на 40% увеличить турпоток и привлечь инвесторов.

«С помощью бренда мы делаем наших горожан амбассадорами. Следом подтягиваются деловой туризм, экскурсионная программа, далее включается экономика: предприниматели видят, каким образом будет развиваться город. Мы уже заключили три договора о комплексном развитии территории, у нас колоссальный интерес со стороны инвесторов, которые хотят строить жилье», — рассказал мэр Тобольска Петр Вагин.

Он добавил, что практика Тобольска масштабируется на любой город, позволяя создать самобытный продукт. Также Вагин позитивно оценил создание и деятельность ВАРМСУ, отметив, что ассоциация стала фундаментом, на котором строится взаимодействие, сотрудничество и развитие муниципалитетов.

