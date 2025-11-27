Роскачество обнаружило подделки в 50% марок оливкового масла в ходе проверки

Роскачество выявило признаки фальсификации в семи торговых марках оливкового масла из 15 проверенных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные организации.

По данным специалистов, в ходе анализа фокус был сделан на жирнокислотный состав.

«Этот метод позволяет с высокой точностью выявить примеси других масел (например, подсолнечного или рапсового), которые незаконно добавляют для снижения себестоимости», — говорится в сообщении.

Ученые выяснили, что среди потенциальных фальсификатов пят марок позиционировали себя как масло высшего сорта Extra Virgin — ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Еще два производителя были заявлены в качестве смеси масел, либо как сорт Pomace, однако экспертиза показала наличие иных примесей (ТМ Columb, Olive Tree).

Эксперты подтвердили, что торговые марки Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges подтвердили подлинность продукции.

До этого эксперт в области здорового питания Галина Леонова рассказала, что растительные масла проходят процесс экстракции, который включает в себя нагревание до высоких температур, что делает их опасными для здоровья.

Она отметила, что человеческий мозг на 60% состоит из жира, а клеточные мембраны — из потребляемых масел, поэтому качество последних влияет на здоровье клеток и общую физическую форму.

Ранее сообщалось, что в России резко подорожало подсолнечное масло.