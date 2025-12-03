Россиянин получил 11 лет колонии за попытку сжечь заживо бывшую жену и детей

В Балаганском районе суд вынес приговор по уголовному делу о покушении на женщину и четверых детей, обвиняемый поджег дом, в котором находилась его бывшая жена и скрылся. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый приехал в гости к бывшей жене в поселок Балаганск. Между мужчиной и женщиной произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник облил горючей жидкостью пол в одной из комнат, поджег и скрылся.

В доме в этот момент также находились четверо детей женщины, самому младшему из которых полтора года. Выбежать из горящей постройки семья самостоятельно не смогла — поджигатель подпер входную дверь металлическим ломом.

Женщина и дети получили множественные ожоги, врачам удалось их спасти. Иркутянина задержали, было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигурант назначен наказанием в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее пьяный юноша из мести пытался сжечь дом соседа.