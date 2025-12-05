На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Волонтеры «Роснефти» отметили День добровольца

На предприятиях «Роснефти» прошли собрания волонтеров компании
«Роснефть»

Волонтеры «Роснефти» приняли участия в слетах и собраниях на предприятиях в честь Дня добровольца, сообщает пресс-служба компании.

В слете в АНК «Башнефть» приняли участие более 150 волонтеров. Они рассказали о выполнении программы «Платформа добрых дел» и подвели итоги реализации добровольческих проектов.

Также в честь 80-летия Победы в ВОВ волонтеры компании провели в регионах более 1670 мероприятий, посвященных сохранению исторической памяти и укреплению патриотизма.

Волонтеры «Тюменнефтегаза» провели более 10 акций, среди которых урок мужества, на котором детям, кадетам и школьникам рассказали об истории военных лет.

Волонтеры «Востсибнефтегаза» и «Славнефть-Красноярскнефтегаза» провели субботник на некрополе Красноярска, а волонтеры Новокуйбышевского НПЗ издали сборник рассказов «Подвиг, навсегда вписанный в историю».

Кроме того, волонтеры предприятий «Роснефти» поддерживают воспитанников социальных центров, ветеранов и людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

Сотрудники приняли участие в различных акциях, среди которых интерактивно-обучающий проект «Город БезОпасности», «Собери ребенка в школу», «Коробка храбрости» и другие.

