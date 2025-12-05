Москвичам пообещали снежную кашу на следующей неделе

На следующей неделе в Москве выпадет первый зимний снег, но продержится он недолго. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в предстоящие выходные и в понедельник Московский регион еще «останется в осени» из-за антициклона, однако со вторника положение начнет меняться и выпадет мокрый снег.

При этом к концу следующей недели плюсовая температура установится даже в ночные часы, поэтому выпавший снег превратится в снежную кашу, а затем растает, отметила Позднякова.

«Настоящей зимней погоды следует ждать уже только в последней декаде декабря», — добавила она.

Как отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, Москва сейчас находится на периферии антициклона с повышенным давлением, из-за чего существенных осадков не предвидится, а низкие температуры и снежный покров пока отсутствуют.

Воздух в Центральной России, по его словам, обусловлен попаданием воздушных масс, в том числе с северной части Африки, где наблюдаются высокие температуры.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали аномальное тепло до конца декабря.