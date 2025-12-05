На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Роснефть» представила новый автомаршрут по Оренбургской области

«Роснефть» презентовала автомаршрут «Узоры оренбургской зимы»
true
true
true
close
Shutterstock

«Роснефть» и министерство экономического развития, инвестиций, туризм и внешних связей Оренбургской области представили новый автомаршрут «Узоры оренбургской зимы», сообщает пресс-служба компании.

Общая протяженность маршрута составляет 294 км. Маршрут начинается в Оренбурге и проходит вдоль заснеженных горных склонов Восточного Оренбуржья.

В рамках маршрута туристы смогут посетить галерею «Оренбургский пуховый платок», Дом пуховой моды, культурный комплекс «Национальная деревня», экоферму «Оренбургские пуховницы», «Красную гору» и другие значимые места региона.

Завершается маршрут на многофункциональном горнолыжном комплексе «Кувандык 365».

«Узоры оренбургской зимы» стал пятым туристическим маршрутом «Роснефти» и министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Ранее были открыты маршруты «Сила природы», «Реликтовая жемчужина», «Степные истории» и «Уральский ветер».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Выбор за вас или покупки без выбора. Как ИИ-ассистенты становятся шопинг-консультантами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами