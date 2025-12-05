«Роснефть» представила новый автомаршрут по Оренбургской области

«Роснефть» и министерство экономического развития, инвестиций, туризм и внешних связей Оренбургской области представили новый автомаршрут «Узоры оренбургской зимы», сообщает пресс-служба компании.
Общая протяженность маршрута составляет 294 км. Маршрут начинается в Оренбурге и проходит вдоль заснеженных горных склонов Восточного Оренбуржья.
В рамках маршрута туристы смогут посетить галерею «Оренбургский пуховый платок», Дом пуховой моды, культурный комплекс «Национальная деревня», экоферму «Оренбургские пуховницы», «Красную гору» и другие значимые места региона.
Завершается маршрут на многофункциональном горнолыжном комплексе «Кувандык 365».
«Узоры оренбургской зимы» стал пятым туристическим маршрутом «Роснефти» и министерства экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Ранее были открыты маршруты «Сила природы», «Реликтовая жемчужина», «Степные истории» и «Уральский ветер».