Юрий Слюсарь в прямом эфире ответил на вопросы жителей Дона

Губернатор Слюсарь ответил на 57 вопросов жителей региона в прямом эфире
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ответил на 57 вопросов жителей региона в рамках «Разговора напрямую» в прямом эфире, сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Всего жители региона отправили на платформу для сбора вопросов 3847 обращений, а в колл-центр поступило 335 звонков.

Больше всего вопросов было связано с темой ЖКХ, благоустройства, дорог, здравоохранения, образования и социального обеспечения.

В прямом эфире Слюсарь успел ответить на вопросы о строительстве школ и поликлиник, капитальном ремонте районных больниц и школ, обновлении инженерных сетей и котельных.

Отдельно губернатор разобрал тему благоустройства и озеленения парков и скверов, обновления детских площадок в рамках программы «Территория детства».

«Я очень надеюсь, что смог ответить на те вопросы, которые действительно волнуют жителей области. Затронули самый широкий спектр тем, но в приоритете были те, что волнуют в наибольшей степени», — отметил Слюсарь.

Говоря о возведении школы в микрорайоне Вертолетное поле в Железнодорожном районе Ростова, Слюсарь поблагодарил социально-ответственного застройщика, который принял решение за свой счет построить учебный модуль в 2026 году.

«Школа сможет принять около 800 детей в две смены. Это, конечно, не решит проблему дефицита школьных мест полностью, но снимет остроту, разместив детей в шаговой доступности от дома», — сказал губернатор.

В 2028 году в микрорайоне начнут строить здание капитальной школы на 1340 мест, добавил губернатор.

Слюсарь подчеркнул, что все поступившие на прямую линию вопросы будут зафиксированы и предметно рассмотрены.

