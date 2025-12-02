На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области задержали украинца по подозрению в оправдании терроризма

В Белгородской области уроженца Украины задержали по статье о терроризме
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

В Белгородской области сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины по подозрению в оправдании терроризма. Об этом пишет Telegram-канал »Белгород. Молния».

«В ведомстве сообщили, что 39-летний мужчина разместил комментарий в Интернете, публично оправдывающий деятельность легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), — говорится в посте.

По статье об оправдании терроризма фигуранту грозит до семи лет заключения. Других подробностей не приводится.

Накануне Южный окружной военный суд осудил на пять лет и шесть месяцев исправительной колонии жителя Краснодара, который по религиозным соображениям финансировал терроризм.

Суд установил, что в январе 2016 года житель Краснодара Нурмагомед Магомедрасулов по религиозным убеждениям перевел со своего банковского счета 1 тысячу рублей, чтобы оказать финансовую поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Как следует из материалов дела, средства предназначались участнику этой структуры для обеспечения его деятельности.

Ранее россиянину вынесли приговор за недовольные комментарии и переводы ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами