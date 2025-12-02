В Белгородской области задержали украинца по подозрению в оправдании терроризма

В Белгородской области уроженца Украины задержали по статье о терроризме

В Белгородской области сотрудники местного Управления Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины по подозрению в оправдании терроризма. Об этом пишет Telegram-канал »Белгород. Молния».

«В ведомстве сообщили, что 39-летний мужчина разместил комментарий в Интернете, публично оправдывающий деятельность легиона «Свобода России» (организация запрещена в России), — говорится в посте.

По статье об оправдании терроризма фигуранту грозит до семи лет заключения. Других подробностей не приводится.

Накануне Южный окружной военный суд осудил на пять лет и шесть месяцев исправительной колонии жителя Краснодара, который по религиозным соображениям финансировал терроризм.

Суд установил, что в январе 2016 года житель Краснодара Нурмагомед Магомедрасулов по религиозным убеждениям перевел со своего банковского счета 1 тысячу рублей, чтобы оказать финансовую поддержку международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Как следует из материалов дела, средства предназначались участнику этой структуры для обеспечения его деятельности.

Ранее россиянину вынесли приговор за недовольные комментарии и переводы ВСУ.