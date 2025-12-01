Только Россия обладает реальной возможностью окончательно решить вопрос с деятельностью Meta (признана в России экстремистской и запрещена) путем блокировки ее сервисов. Такое мнение высказал управляющий партнер агентства «Смена» (Группа AIC) Артем Геллер на фоне появившихся данных о том, что компания прекратила внутренние исследования влияния Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на психическое здоровье после получения «прямых доказательств» вреда.

«Остальные почему-то продолжают терпеть вопиющее нарушение прав своих граждан», — отметил он.

Геллер напомнил, что это не первый случай. По его словам, в 2021 году уже всплывала информация о вреде соцсетей, а ранее Meta попадалась на незаконном сборе персональных данных несовершеннолетних.

Эксперт считает, что последовательная блокировка сервисов Meta в России — это осознанный шаг, к которому страна пришла после многократных попыток диалога.

Общественный деятель и председатель «Гражданского комитета России» Артур Шлыков подчеркнул, что компания демонстрирует двойные стандарты.

«Meta заявляет, что последовательно улучшает безопасность своих сервисов, но при этом отказывается обнародовать внутренние документы, которые подтверждают это. Защитники могут сказать: «Почему она должна что-либо раскрывать?»» — отметил он.

Шлыков напомнил, что речь идет о бизнес-модели, ориентированной на вовлечение подростков в потребление контента, при этом вся ответственность за последствия перекладывается на государство и родителей.

«Это все равно, что открыть детское кафе, где каждое пятое блюдо гарантированно протухшее, но если ребенок отравится, то заведение ни при чем – родители должны были сами сначала пробовать всю еду. Именно такое отношение к безопасности пользователей и привело к тому, что сервисы Meta, включая WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), постепенно блокируются на территории РФ», — заявил он.