«Будут баловаться»: Милонов выступил против полностью бесплатного проезда для школьников

Депутат Милонов: школьники будут баловаться, если ввести бесплатный проезд
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» не поддержал идею общественников сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет. По его словам, школьники «будут баловаться» и уедут «непонятно» с кем в большом городе.

«Ну вот представьте, будет абсолютно бесконтрольный проезд, бесплатный для детей. Чем они будут заниматься? Куда они поедут? Кто будет это контролировать? Предлагаю среднее решение некое, чтобы у каждого ребенка была карточка для электронного проезда. Ее можно совместить со школьной, и там можно будет, условно говоря, заложить маршруты, которые разрешены ребенку. Может получиться так, что особенно в большом городе дети будут баловаться, ездить туда-сюда через весь город — непонятно куда, непонятно с кем», — заявил депутат.

Милонов рассказал, как платил за проезд в школьные годы в период СССР.

«Хочу напомнить, что в советское время проезд был платный. Я лично платил 5, 4 или 3 копейки за проезд, поэтому школьный проезд, он тоже должен быть, ну, практически бесплатным. Эта карта, в принципе, во многих городах, таких как Санкт-Петербург, и реализуется. Поэтому, наверное, тут некоторые регионы должны подтянуться до наших стандартов. Технологичность этой карты должна, безусловно, содержать сведения, и некий трекинг должен осуществляться, по какому маршруту, когда ребенок поехал, потому что родители должны это видеть», — рассказал парламентарий.

До этого замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб в разговоре с ТАСС предложил сделать проезд на общественном транспорте бесплатным для детей в возрасте до 14 лет. Общественник считает, что при этом, необходимо поднять стоимость за взрослые тарифы.

Ранее власти российского региона напомнили о компенсации для беременных за дорогу в роддом.

