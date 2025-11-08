Опубликован список погибших в катастрофе с вертолетом Ка-226 в Дагестане

Замглавы КЭМЗ погиб при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане

Четверо сотрудников Кизлярского электромеханического завода (АО «Концерн КЭМЗ») погибли при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане, еще один скончался в больнице, сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

«В результате трагической аварии погибли четыре человека, еще трое были доставлены в больницу. Бортмеханик вертолета Петр Суров скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Пресс-служба завода опубликовала фотографии погибших, в числе которых заместитель гендиректора концерна Ачало Магомедов, главный инженер –- главный энергетик Сергей Суслов, главный конструктор по вертолетостроению Сиражутдин Саадуев и водитель Ислам Джабраилов.

Руководство и коллектив завода выразили соболезнования родным погибших.

О крушении туристического вертолета Ка-226 в Дагестане накануне сообщил министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

Всего на борту, следовавшем из Кизляра в Избербаш, находились семь человек. Сообщалось, что вертолет упал на пустой дом.

В качестве основной версии произошедшего следователи рассматривают возгорание двигателя в полете.

Ранее очевидец рассказал о моменте падения вертолета в Дагестане.