В Подмосковье завершился IX съезд терапевтов

Около 3000 медиков приняли участие в съезде терапевтов в Подмосковье
За 2 дня работы IX съезда терапевтов и врачей смежных специальностей «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения» в Подмосковье в нем приняло участие около 900 врачей, а еще более 2 тыс. медиков присоединились по видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как отметил зампред правительства Московской области, министр здравоохранения региона Максим Забелин, выстраивание современной и эффективной системы здравоохранения является одним из приоритетов национального проекта ««Новые технологии сбережения здоровья».

«Ключевая тема в этом году — это цифровые технологии, искусственный интеллект в здравоохранении, работе врача первичной практики. Подмосковье является лидером в цифровых новациях. Мы активно внедряем сервисы, которые направлены на помощь врачу первичного звена, врачам-специалистам в стационаре», — сказал он.

В форуме также приняли участие специалисты из других регионов России, а также врачи из 11 стран, включая Египет, Армению, Узбекистан и другие.

«В съезде принимают участие около 1,7 тыс. ординаторов. И это, конечно, отличная площадка для обмена опытом, возможность послушать ведущих специалистов. Мы достаточно активно работаем с молодежью. Например, в этом году прошла олимпиада для молодых ученых-стоматологов», — рассказала заместитель директора Моники им. М.Ф. Владимирского по науке и международным связям, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Какорина.

Участники форума обменялись опытом, обсудили профессиональные вопросы медицинской сферы и вопросы международного сотрудничества.

В рамках второго дня работы съезда участники разобрали новые подходы к диагностике и лечению болезни почек, туберкулеза и инфекционных заболеваний, поговорили о современных способах реабилитации после инсульта и обсудили новые возможности тромболитической терапии.

