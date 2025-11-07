На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российским водителям стало проще получать направление на ремонт по КАСКО

Shutterstock/FOTODOM

Больше половины российских водителей (60%), страхующих автомобили по КАСКО в «СберСтраховании», получают направление на ремонт в течение минуты после подачи заявления, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметили в Сбере, таких результатов удалось добиться благодаря автоматизации обработки заявлений клиентов. Алгоритм распознает данные и подбирает станцию обслуживания, формирует направление и отправляет его на электронную почту клиента.

Как рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, страховые случаи по КАСКО являются одними из самых частых и дорогостоящих.

«С начала 2025 года «СберСтрахование» урегулировала по ним 19 тысяч инцидентов, выплатив 3,3 миллиарда рублей. Для многих авто — неотъемлемая часть жизни, поэтому мы стараемся сделать его восстановление максимально быстрым и удобным», — сказал он.

Напомним, ранее «СберСтрахование» запустило такую возможность в случаях с повреждениями стекол автомобилей.

