«Аэрофлот» введет дополнительные рейсы между Москвой и Магаданом

«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов между Москвой и Магаданом в ноябре и декабре

Группа «Аэрофлот» в ноябре и декабре вводит дополнительные рейсы авиакомпании «Россия» между Москвой и Магаданом для удовлетворения повышенного спроса на данном направлении, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что дополнительные рейсы SU6291/6292 будут выполняться из Москвы 15, 22 и 29 ноября, а также 27 декабря, из Магадана — 16, 23, 30 ноября и 28 декабря.

Кроме того, на наиболее востребованные даты авиакомпания заменит воздушные суда на более вместительные — Boeing 777-300ER и Boeing 747-400 — на рейсах SU6289/6290. Полеты из Москвы запланированы 11 и 23 ноября, а также 14, 21, 25 и 28 декабря, из Магадана — 12 и 24 ноября, 15, 22, 26 и 29 декабря.

Отмечается, что Boeing 777-300ER рассчитан на 457 пассажиров, а Boeing 747-400, являющийся самым вместительным воздушным судном в парке российских авиакомпаний, способен перевозить до 522 человек.

В компании отметили, что «Аэрофлот» продолжает расширять внутрироссийскую маршрутную сеть, развивать социально ориентированные программы и реализовывать собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.