На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Аэрофлот» введет дополнительные рейсы между Москвой и Магаданом

«Аэрофлот» увеличит частоту рейсов между Москвой и Магаданом в ноябре и декабре
true
true
true
close
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

Группа «Аэрофлот» в ноябре и декабре вводит дополнительные рейсы авиакомпании «Россия» между Москвой и Магаданом для удовлетворения повышенного спроса на данном направлении, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что дополнительные рейсы SU6291/6292 будут выполняться из Москвы 15, 22 и 29 ноября, а также 27 декабря, из Магадана — 16, 23, 30 ноября и 28 декабря.

Кроме того, на наиболее востребованные даты авиакомпания заменит воздушные суда на более вместительные — Boeing 777-300ER и Boeing 747-400 — на рейсах SU6289/6290. Полеты из Москвы запланированы 11 и 23 ноября, а также 14, 21, 25 и 28 декабря, из Магадана — 12 и 24 ноября, 15, 22, 26 и 29 декабря.

Отмечается, что Boeing 777-300ER рассчитан на 457 пассажиров, а Boeing 747-400, являющийся самым вместительным воздушным судном в парке российских авиакомпаний, способен перевозить до 522 человек.

В компании отметили, что «Аэрофлот» продолжает расширять внутрироссийскую маршрутную сеть, развивать социально ориентированные программы и реализовывать собственную программу «плоских тарифов» на рейсах в города Дальнего Востока и Калининград.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами